Ein teil der "Black Arrow"-Trägerrakete.

Quelle: Jane Barlow/PA Wire/dpa

Eine vor 48 Jahren in der australischen Wüste nach ihrem erfolgreichen Einsatz abgestürzte britische Trägerrakete ist nach Großbritannien zurückgebracht worden. Das Raumfahrttechnologie-Unternehmen Skyrora wolle die Rakete ausstellen, berichteten britische Medien.



Die "Black Arrow" war die einzige Rakete aus britischer Produktion, die einen Satelliten erfolgreich ins All brachte. 1971 startete sie vom australischen Woomera, ihre Überreste stürzten später in Südaustralien ab.