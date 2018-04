Daphne Caruana Galizia wurde auf Malta getötet. Quelle: Lena Klimkeit/dpa

Ein halbes Jahr nach dem Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galizia auf Malta haben Schriftsteller auf der ganzen Welt die schleppende Aufklärung des Verbrechens kritisiert. In einem offenen Brief unter anderem an die EU-Kommission beklagte der Autorenverband Pen International, die Ermittlungen genügten nicht den internationalen Ansprüchen "von Unabhängigkeit, Unbefangenheit und Effektivität".



Die regierungskritische Journalistin wurde am 16. Oktober mit einer Autobombe getötet.