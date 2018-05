Eine EU-Delegation will sich mit Premierminister Fico treffen. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Nach dem Doppelmord an dem Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten in der Slowakei will eine Delegation des Europaparlaments den Fall schon in der kommenden Woche untersuchen. Acht Parlamentarier aller EU-Fraktionen wollen laut EU-Kreise von Mittwoch bis Freitag in die Slowakei reisen, um Informationen über die Tat und ihre Hintergründe zu sammeln.



Es seien Treffen mit dem slowakischen Premierminister Robert Fico, mehreren Ministern und regierungskritischen Journalisten geplant.