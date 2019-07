Vor allem im Norden gibt es vermehrt Wolken. Archivbild

Nach einem heißen Wochenende können sich die Menschen in Deutschland zum Juli-Start auf kühlere Temperaturen freuen. Im Süden kann das Thermometer noch einmal die 30-Grad-Marke knacken, in vielen anderen Landesteilen wird es aber spürbar frischer. An der Nordsee liegen die Höchstwerte bei 18 Grad, im restlichen Teil des Landes bei 24 bis 29 Grad.



Pünktlich zum Monatsende gab es am Sonntag noch einen Temperaturrekord für den Juni. In Bernburg/Saale (Sachsen-Anhalt) wurden 39,6 Grad gemessen.