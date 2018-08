Die Kämpfe im Südwesten von Syrien gehen weiter. Archiv Quelle: Ammar Safarjalani/XinHua/dpa

Syrien hat Israel nach dem Abschuss eines Kampfjets durch die israelische Luftwaffe vorgeworfen, Terrororganisationen zu unterstützen. Der "israelische Feind" habe ein Flugzeug ins Visier genommen, das im Süden Syriens bewaffnete Terrorgruppen bekämpft habe, berichtete die staatliche syrische Agentur Sana.



Die syrische Armee bekämpft in der Region einen Ableger der Terrormiliz IS. Die Extremisten kontrollieren ein kleines Gebiet an der Grenze zu den von Israel besetzten Golanhöhen.