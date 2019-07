Für die Amazon-Privatkunden ändert sich nichts.

Auf Druck des Bundeskartellamts ändert Amazon seinen Umgang mit Händlern, die über sogenannte Amazon-Marktplätze ihre Produkte verkaufen. Nach Beschwerden hatten Deutschlands oberste Wettbewerbshüter 2018 ein Verfahren gegen den US-Konzern eingeleitet. Dies werde nun eingestellt, so das Kartellamt in Bonn.



Die Behörde hat Änderungen der Geschäftsbedingungen zugunsten der Händler erwirkt. So wurden etwa Regelungen zur Haftung kaputter Produkte umformuliert - künftig sind sie ausbalancierter.