Der Schriftzug "Bundespolizei" auf einem Hubschrauber. Archivbild

Quelle: Boris Roessler/dpa

Nach der Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi will Deutschland laut einem "Spiegel"-Bericht die Ausbildung von Grenzschützern in Saudi-Arabien wieder aufnehmen. Ein Sprecher des Innenministeriums sagte, die Bundesregierung habe der Wiederaufnahme der deutsch-saudischen Mission zugestimmt, die Bundespolizisten sollen demnach noch Ende Januar nach Riad verlegt werden.



Die Ausbildung der saudischen Grenzschützer war im Oktober 2018 ausgesetzt worden, nachdem Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul getötet wurde.