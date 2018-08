Mnangagwa darf noch nicht als Präsident eingeführt werden. Quelle: Gian Ehrenzeller/Keystone/dpa

Nachdem die Opposition in Simbabwe den Wahlsieg von Präsident Emmerson Mnangagwa angefochten hat, ist die für Sonntag geplante Amtseinführung des Staatschefs abgesagt worden. Dies sagte Justizminister Ziyambi Ziyambi der Deutschen Presse-Agentur.



Das Juristenteam von Oppositionsführer Nelson Chamisa, der bei der Wahl am 30. Juli Mnangagwa unterlag, hatte am Freitag beim Verfassungsgericht eine Klage eingereicht. Das Gericht hat 14 Tage Zeit, um eine Entscheidung zu treffen.