Einsatzkräfte stehen vor dem Marienhospital Düsseldorf.

Quelle: Sascha Rixkens/dpa

Nach dem Feuer in einem Düsseldorfer Krankenhaus schweben vier Menschen noch immer in Lebensgefahr. Einer von ihnen habe in dem Zimmer gelegen, in dem der Brand ausbrach, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der ums Leben gekommene 77-Jährige habe dagegen, anders als zunächst berichtet wurde, in einem Nachbarzimmer gelegen.



Insgesamt wurden dem Sprecher zufolge 19 Menschen verletzt, sieben von ihnen schwer. Zunächst war von 72 Verletzten die Rede. Die Brandursache ist weiter unklar.