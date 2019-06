Zwei "Eurofighter" der Bundeswehr sind in Mecklenburg-Vorpommern nach einem Zusammenstoß abgestürzt. Die Flugzeuge stürzten etwa zehn Kilometer voneinander entfernt ab, wie das Innenministerium in Schwerin mitteilte - eines in ein Waldstück, das andere an einem Waldrand.



Einer der Piloten wurde nach Angaben des Verteidigungsministeriums bereits lebend gefunden, die Suche nach dem zweiten laufe. Die Maschinen gehörten zum Luftwaffengeschwader 73 "Steinhoff", das bei Rostock stationiert ist.