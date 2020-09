Die Außenminister Mike Pompeo und Heiko Maas.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

US-Außenminister Mike Pompeo hat sich nach der Libyen-Konferenz in Berlin zuversichtlich gezeigt, dass es künftig weniger Gewalt in dem nordafrikanischen Bürgerkriegsland geben wird. Es seien Fortschritte in Richtung eines Waffenstillstands gemacht worden, sagte Pompeo laut US-Außenministerium.



Es seien aber immer noch Fragen offen, etwa, wie gut und effektiv die Lage überwacht werden könne. Dank der Konferenz würden aber immerhin künftig weniger Waffensysteme und weniger neue Streitkräfte die Region erreichen.