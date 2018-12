Zwei Demonstranten auf dem Arc de Triomphe (Triumphbogen).

Quelle: Kamil Zihnioglu/AP/dpa

Nach den gewalttätigen Ausschreitungen in Paris hat der französische Präsident Emmanuel Macron den Triumphbogen besucht. Macron hielt in Begleitung von Innenminister Christophe Castaner am Grabmal des unbekannten Soldaten inne.



Am Triumphbogen an der Spitze der Prachtstraße Champs-Elysees war es am Samstag zu besonders schweren Ausschreitungen bei Demonstrationen der "Gelben Westen" gekommen. Der Triumphbogen ist eines der berühmtesten Wahrzeichen der Stadt.