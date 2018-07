Kosslicks Vertrag läuft 2019 aus. Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Berlinale-Direktor Dieter Kosslick ist Kritik an der Qualität des Bären-Wettbewerbs entgegentreten. "Das Problem ist eher, dass es im Jahr nur 30 bis 40 supertolle Filme gibt, um die sich drei Festivals streiten", sagte Kosslick der Wochenzeitung "Die Zeit". Die Berlinale habe da genauso Perlen im Programm gehabt wie die Konkurrenzfestivals in Cannes und Venedig.



In einer in der vergangenen Woche veröffentlichten Petition hatten 79 Regisseure eine Neuausrichtung der Berlinale gefordert.