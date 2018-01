Christian Lindner will den Kurs der FDP abstecken. Quelle: Oliver Berg/dpa

In Stuttgart kommt die FDP heute zu ihrem traditionellen Dreikönigstreffen zusammen. Nach dem Ausstieg der Liberalen aus den Jamaika-Sondierungen mit Union und Grünen musste Parteichef Christian Lindner heftige Kritik von außen einstecken. Auch in der Partei gab es Enttäuschungen darüber, dass die Möglichkeit einer Regierungsbeteiligung im Bund nicht ergriffen wurde.



Es wird erwartet, dass Parteichef Christian Lindner beim dem Treffen nun den künftigen Kurs der Partei abstecken will.