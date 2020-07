Nach Kritik an der türkischen Offensive in Nordsyrien hat Präsident Recep Tayyip Erdogan erneut gedroht, Millionen Flüchtlinge nach Europa ziehen zu lassen. "Wenn ihr versucht, unsere aktuelle Operation als Besatzung zu bezeichnen, dann haben wir leichtes Spiel. Dann öffnen wir die Türen und schicken euch (die) 3,6 Millionen Flüchtlinge", sagte Erdogan an die EU gerichtet.



Zugleich wurde bekannt, dass das türkische Militär seine Offensive gegen Kurdenmilizen fortgesetzt und erste Geländegewinne erzielt habe.