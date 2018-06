US-Präsident Donald Trump ist wütend auf die britische Regierung. Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat wütend auf britische Kritik an seinen Retweets von Videos einer anti-islamischen Gruppierung reagiert. "((at)theresamay, konzentrieren Sie sich nicht auf mich, konzentrieren Sie sich auf den zerstörerischen radikal-islamischen Terrorismus im Vereinigten Königreich.", twitterte Trump in Richtung der britischen Premierministerin.



Trump hatte zuvor islam-feindliche Videos der rechten Gruppe "Britain First" weitergeleitet und war dafür von London kritisiert worden.