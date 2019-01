Netflix blockiert eine Sendung in Saudi-Arabien. Archivbild.

Quelle: Alexander Heinl/dpa

Netflix hat nach einer Beschwerde aus Saudi-Arabien eine Sendung aus seinem Angebot in dem Königreich entfernt. Das berichtet die "Financial Times". Die Sendung handele von der Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi und dem militärischen Engagement Saudi-Arabiens im Jemen.



Konkret geht es um eine Episode der Comedy-Reihe "Patriot Act mit Hasan Minhaj". Von Netflix heißt es dazu: Man unterstütze die künstlerische Freiheit, müsse sich aber an lokale Gesetze halten.