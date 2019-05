Seehofer will Verfassungsschutzgesetz überarbeiten. Archivbild

Nach der Kritik von Journalistenorganisationen an seinem Verfassungsschutzgesetz will Innenminister Horst Seehofer (CSU) den Entwurf noch verändern. "Ich will Terroristen und Extremisten bekämpfen, keine Journalisten", erklärte er.



Zur Ausräumung aller Restzweifel werde dieser Punkt im Gesetz klargestellt. Voraussichtlich werde in der Gesetzesbegründung deutlich gemacht, dass der Verfassungsschutz keine weitergehenden Rechte zum Ausspähen von Journalisten bekommen soll, sagte ein Sprecher.