Der britische Sänger und Komponist Elton John. Archvbild

Quelle: Matt Crossick/PA Wire/dpa

Pop-Legende Elton John (72) ist auf dem Weg der Besserung - und will seine Tour in Neuseeland fortsetzen. Wie ein Promoter des Sängers laut Medienberichten sagte, soll die Tour nach einem Extra-Tag Pause, die vom Arzt verordnet wurde, mit den verbleibenden Konzerten in Auckland fortgeführt werden.



Am Sonntag hatte der Musiker sein Konzert im Stadion von Auckland abbrechen müssen, weil ihm die Stimme versagte. Kurz darauf schrieb er auf Instagram, bei ihm sei zuvor eine leichte Lungenentzündung festgestellt worden.