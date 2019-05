US-Außenminister Mike Pompeo kommt nach Deutschland. Archivbild

Quelle: Matt Dunham/AP/dpa

US-Außenminister Mike Pompeo will seinen in der vergangenen Woche kurzfristig abgesagten Antrittsbesuch in Deutschland am 31. Mai nachholen. Das kündigte Außenminister Heiko Maas nach einem "Tagesspiegel"-Bericht in einer Sitzung des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag an. Pompeo will neben Maas wohl auch Bundeskanzlerin Angela Merkel treffen.



Der US-Außenminister wollte eigentlich am 7. Mai nach Berlin kommen. Wenige Stunden vor seiner Ankunft sagte er ab, um in den Irak zu reisen.