heute-Nachrichten

Quelle: ZDF

Nach seinem knappen Sieg bei der Landtagswahl in Brandenburg will Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zuerst mit der CDU über eine mögliche Koalition sprechen. Die CDU sei der stärkste Partner, sagte er. "Wir brauchen eine stabile Regierung in Brandenburg."



Woidke will mit allen sondieren, die für eine Regierungsbildung infrage kommen. Bisher regiert er mit der Linken und braucht einen dritten Partner. Auch ein Bündnis der SPD mit CDU und Freien Wählern oder mit CDU und Grünen wäre möglich. (Wahlergebnis auf Seite 801)