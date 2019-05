Lencke Steiner, Spitzenkandidatin der FDP.

Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Nach den Landtagswahlen in Bremen plädiert die Linke für ein Jamaika-Bündnis aus CDU, FDP und Grünen. "Ich glaube, einen echte Wechsel gibt's mit einer Jamaika-Regierung", sagte die Bremer Spitzenkandidatin der FDP, Lencke Steiner, im ZDF.



"Ich würde mich freuen wenn es wirklich klappt - und dann auch mit einer gut vertretenen FDP." Prognosen zufolge liegen die Bremer Liberalen bei 6 Prozent. In Bremen kommen neben einer Großen Koalition laut Prognose nur Dreier-Bündnisse in Frage.