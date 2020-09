Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen: Robert Habeck.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Nach der Thüringer Landtagswahl appelliert der Grünen-Chef Robert Habeck an die anderen Parteien, offen für Diskussionen über die künftige Landesregierung zu sein. Er sei der Ansicht, dass in der jetzigen Situation "alle Demokraten miteinander gesprächsfähig sein müssen", sagte Habeck in Berlin.



Angesichts der veränderten Parteienlandschaft würden "Allianzen oder Bündnisse über Lagergrenzen hinweg" notwendig. Habeck kritisierte die FDP scharf für ihre Absage an eine Zusammenarbeit mit der Linken.