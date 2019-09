Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. Archivbild

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer schließt auch nach den AfD-Erfolgen bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg eine Annäherung an die Rechtspopulisten aus. Auf die Frage, ob ihre Partei ein Viertel der Wähler außen vor lassen könne, sagte sie im ARD-Morgenmagazin: "Ja, wir können."



Angesichts der Stimmenverluste der CDU bei beiden Wahlen räumte die Parteichefin auch eigene Versäumnisse ein. Die CDU sei in den vergangenen Monaten über manche Hürden "nicht so elegant" gegangen, "auch ich persönlich".