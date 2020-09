Eine Luftaufnahme der Burg Rheinfels. Archivbild

Quelle: Thomas Frey/dpa

Im Rechtsstreit zwischen dem Hause Hohenzollern und der Stadt St. Goar um die Burg Rheinfels gibt es eine außergerichtliche Einigung. Das teilten der Verhandlungsführer von Georg Friedrich Prinz von Preußen, Jürgen Aretz, und der Bürgermeister von St. Goar am Rhein, Falko Hönisch (SPD), laut dem Hohenzollern-Anwalt Markus Hennig mit.



Demnach erkennt das Haus Hohenzollern die Eigentumsrechte der Stadt St. Goar an der schräg gegenüber dem Loreley-Felsen hoch über dem Rhein thronenden Burg Rheinfels unwiderruflich an.