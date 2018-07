Nach vier Jahren hat die Raumsonde «Hayabusa2» ihr Ziel erreicht. Quelle: Uncredited/JAXA and Partner Institutions/dpa

Das Landegerät "Mascot" hat nach seiner Ankunft am Asteroiden Ryugu erste Signale zur Erde geschickt, teilte das Kontrollzentrum am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt mit. "Mascot" befindet sich an Bord der japanischen Raumsonde "Hayabusa2", die den Asteroiden nach dreieinhalb Jahren Reise erreicht hat.



Nun, wo sich Mascot nur noch 20 Kilometer über dem Asteroiden befindet, beginnen die Landevorbereitungen. Anfang Oktober soll er auf dem Asteroiden landen, um Messungen durchzuführen.