Schlagersänger Gus Backus 1961 mit seinem "Goldenen Löwen".

Quelle: Heinz-Juergen Goettert/dpa

Der Schlagersänger Gus Backus ist gestorben. Er verstarb am Donnerstag nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 81 Jahren bei sich zu Hause in Germering bei München, teilten seine Kinder mit. Eine große Trauerfeier sei nicht geplant. Hintergründe zu seiner Krankheit wurden nicht genannt.



Geboren in New York unter dem Namen Donald Edgar Backus wurde er in Deutschland in den 1960er und 1970er Jahren als Sänger berühmt. Auch als Schauspieler stand Backus für mehr als 30 Filme vor der Kamera.