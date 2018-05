Karstadt arbeitet sich aus der Krise. Quelle: Martin Gerten/dpa

Der Warenhauskonzern Karstadt plant erstmals seit rund 30 Jahren wieder neue Filialen. In den kommenden Wochen sei die Grundsteinlegung für ein neues Haus in Berlin geplant. "Dazu kommt ein zweites Haus in der Hauptstadt, das wir bis Ende des Jahres eröffnen werden", sagte Karstadt-Chef Stephan Fanderl dem "Handelsblatt"



Außerdem soll der Wiedereinstieg ins Möbelgeschäft umgesetzt werden. Karstadt habe die Möbelkette Who's Perfect bereits in drei Filialen erfolgreich getestet.