Ein Polizeihubschrauber in Matrei in Osttirol (Österreich). Quelle: Expa/Johann Groder/APA/dpa

Nach dem Lawinenabgang in den Tiroler Alpen ist ein zweiter Skifahrer aus Bayern tot unter den Schneemassen gefunden worden. Am Samstagmorgen bargen Bergretter den 26-Jährigen, wie Polizei-Einsatzleiter Franz Riepler mitteilte. "Der Notarzt konnte nurmehr seinen Tod feststellen."



Der Mann kam demnach zusammen mit einem 25-jährigen Freund nahe Kals auf dem Großglockner in Osttirol ums Leben. Als die beiden abseits der Piste unterwegs waren, löste sich ein Schneebrett und verschüttete sie.