Polizisten und Mitarbeiter der Spurensicherung.

Quelle: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

Bei den Ermittlungen zum Fund von 39 Leichen in einem Lkw-Anhänger bei London hat die britische Polizei zwei weitere Menschen festgenommen. Es handele sich um einen 38 Jahre alten Mann und eine Frau gleichen Alters. Ihnen wird Laut Polizei Menschenhandel sowie mehrfacher Totschlag vorgeworfen.



Der zuvor festgenommene Fahrer des Lastwagens stehe weiter unter Mordverdacht und bleibe in Haft. Unklar ist, ob er oder jemand anderes die Polizei informiert hat und was er über den Inhalt des Aufliegers wusste.