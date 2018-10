Die amerikanische Rock-Ikone Tina Turner. Archivbild Quelle: epa anp Ed Oudenaarden/epa/dpa

Das Musical über US-Sängerin Tina Turner (78) feiert im Herbst 2019 Premiere am New Yorker Broadway. "Die hellen Lichter des Broadway rufen. Ich bin begeistert, diese wunderschöne Show nächstes Jahr mit dem New Yorker Publikum zu teilen", so die Musikerin.



Das Musical "Tina" läuft bereits seit eineinhalb Jahren in London. Im kommenden März wird es auch Shows in Hamburg geben. Erzählt wird Turners Leben von der Zeit als junges Mädchen bis hin zu ihrem weltweiten Erfolg als Solokünstlerin.