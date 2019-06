Burkhard Jung ist der Präsident des Städtetages. Archivbild

Quelle: Caroline Seidel/dpa

Der Deutsche Städtetag ist nach dem Attentat auf den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke besorgt um andere Politiker in Städten und Gemeinden.



"Leider sind gerade auch Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker in den letzten Jahren stärker Drohungen und Anfeindungen ausgesetzt", sagte Städtetagspräsident Burkhard Jung dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es dürfe und müsse Streit in der Sache geben, "aber Menschenwürde, Toleranz und Gewaltfreiheit" seien elementar.