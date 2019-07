Knapp zwei Monate nach dem Mord an Regierungspräsident Walter Lübcke haben am Samstagmorgen Tausende Menschen in Kassel gegen einen Aufzug Rechtsextremer demonstriert. An einem ersten Protestmarsch am Vormittag beteiligten sich nach Angaben der Polizei rund 3.000 Menschen. Berichte über Zwischenfälle gab es zunächst nicht.