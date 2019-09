Hermann-Josef Klüber vor dem Konterfei seines Vorgängers.

Quelle: Swen Pförtner/dpa

Der Nachfolger des erschossenen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ist in sein Amt eingeführt worden. Knapp vier Monate nach dem Mord tritt nun Hermann-Josef Klüber in seine Fußstapfen. Der 63 Jahre alte Jurist war bislang Vizepräsident im Regierungspräsidium.



Lübcke war Anfang Juni mit einem Kopfschuss auf der Terrasse seines Hauses bei Kassel getötet worden. Die Behörden gehen von einem rechtsextremen Hintergrund aus. Der Hauptverdächtige Stephan E. sitzt in U-Haft.