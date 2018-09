Außenminister Heiko Maas. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Nach der Versetzung von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hat Außenminister Heiko Maas die Koalition aus Union und SPD dazu aufgerufen, sich um die eigentlichen Probleme für die Menschen in Deutschland zu kümmern. "Ich sage nur mal: Rente, Miete, Pflege", sagte der SPD-Politiker bei einem Besuch in der albanischen Hauptstadt Tirana.



"Ich sage aber auch, dass wir vor internationalen Herausforderungen stehen, die es in sich haben." Als Beispiel nannte er die Syrien-Krise.