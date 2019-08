Donald Trump (l) und Kim Jong Un. Archivbild

Quelle: Susan Walsh/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat ein erneutes Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Aussicht gestellt und zugleich Manöver seiner eigenen Streitkräfte mit Südkorea kritisiert. Trump schrieb auf Twitter, ein Brief von Kim an ihn sei auch "eine kleine Entschuldigung dafür gewesen, Kurzstreckenraketen zu testen".



Kim habe bekundet, dass er nach dem Manöver von US- und südkoreanischen Truppen bereit für die Aufnahme von Verhandlungen sei. Trump nannte die Manöver "lächerlich und teuer".