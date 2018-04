An einer US-Schule müssen Schüler transparente Rucksäcke tragen. Quelle: John Mccall/South Florida Sun-Sentinel/AP/dpa

Nach dem Massaker an einer High School in Parkland (US-Bundesstaat Florida) stoßen neue Sicherheitsmaßnahmen bei vielen Schülern auf wenig Gegenliebe. Die 3.000 Schüler der Marjorie Stoneman Douglas High School sind seit Wochenbeginn verpflichtet, durchsichtige Rucksäcke zu tragen.



So sollen Waffen schneller erkannt werden können. Hinzu kommen Maßnahmen wie Taschenkontrollen und ein sichtbar zu tragender Ausweis. Ein Ex-Schüler hatte am 14. Februar 17 Menschen an der High School erschossen.