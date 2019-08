20 Menschen wurden in dem Walmart in El Paso erschossen.

Quelle: Andres Leighton/AP/dpa

Trotz zweier tödlicher Schusswaffenangriffe innerhalb einer Woche in ihren Filialen will die US-Handelskette Walmart weiter Waffen verkaufen. Es gebe keine Pläne, den Verkauf von Schusswaffen einzustellen, sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur AFP.



Ein 21-Jähriger hatte am Samstag in einem Walmart in El Paso 20 Menschen getötet. Vier Tage zuvor erschoss ein Walmart-Mitarbeiter in Mississippi zwei Kollegen. Beides ist laut Sprecher kein Grund, Waffen aus dem Sortiment zu streichen.