Die Dauerfeuer-Vorrichtung, die auch Stephen P. am Sonntagabend in Las Vegas benutzte, macht aus halbautomatischen vollautomatische Waffen, die eigentlich per Gesetz verboten sind. Dadurch konnte der Schütze viel mehr Schüsse abgeben - bis zu 800 Schüsse pro Minute.

Der republikanische Vorsitzende im Repräsentantenhaus, Paul Ryan, sagte dem Sender MSNBC er sei offen für ein Verbot. "Das ist definitiv etwas, das wir prüfen sollten." Für gewöhnlich standen Republikaner und die Waffenlobby eher für eine Beibehaltung der bisherigen Waffenrechte ein. So blockierten sie beispielsweise ein Gesetz zur Hintergrund-Überprüfung für Waffenträger, nachdem 2012 in einer Grundschule im US-Staat Connecticut mehrere Kinder erschossen wurden. Auch nach dem Massaker in einem Nachtclub für Homosexuelle in Orlando änderte sich nichts.