Zuspruch nach dem Massenmord: US-Präsident Donald Trump ist am Mittwoch in Las Vegas mit Überlebenden des Massakers vom Sonntagabend zusammengetroffen und hat sie ins Weiße Haus eingeladen. Bei einem Besuch im University Medical Center würdigte er den Mut vieler Opfer, die trotz ihrer eigenen Verletzungen zuerst anderen geholfen hätten. Den Ärzten und Krankenpflegern bescheinigte er einen "unglaublichen" Job. "Wir haben ein großartiges Land", erklärte Trump mit First Lady Melania an seiner Seite.