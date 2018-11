Demonstranten im Norden Frankreichs.

Trotz massenhafter Proteste will Frankreichs Regierung an geplanten Steuererhöhungen auf Benzin und Diesel festhalten. Man werde den abgesteckten Kurs halten, sagte Premierminister Edouard Philippe dem Sender France 2.



Er habe die Forderungen der Protestierenden gehört, sagte Philippe. Aber eine Regierung, die bei Schwierigkeiten ständig einlenke, führe Frankreich nicht in die richtige Richtung. Bei den Protesten war eine Frau ums Leben gekommen. Mehr als 400 Menschen wurden verletzt.