EU-Außenbeauftragte drängt Skopje zum Handeln. Archivbild Quelle: Olivier Hoslet/POOL EPA/AP/dpa

Nach dem Referendum zur Umbenennung Mazedoniens drängt die EU das Parlament in Skopje zum Handeln - obwohl das Ergebnis mangels Teilnahme ungültig ist. Jene, die ihr Stimmrecht ausgeübt hätten, seien mit überwältigender Mehrheit für die Beilegung des Namensstreits mit Griechenland, erklärte EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini.



Das Ende des Konflikts mit Athen gilt als Voraussetzung für eine Annäherung Mazedoniens an die EU. Deshalb soll das Land in Nord-Mazedonien umbenannt werden.