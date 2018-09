Festnahme im Mordfall Johanna Quelle: Oliver Berg/dpa

Mehr als 18 Jahre nach dem Tod der achtjährigen Johanna aus Hessen scheint der Mordfall gelöst. Die Polizei hat am Mittwoch in Friedrichsdorf nahe Frankfurt/Main einen 41 Jahre alten Mann festgenommen.



Noch am frühen Abend wurde von einem Gericht Haftbefehl wegen Mordes und besonders schwerer sexueller Nötigung erlassen. Der vorbestrafte Festgenommene habe den überwiegenden Teil des Tatvorwurfs eingeräumt. Details zu den Ermittlungsergebnissen sollen nun am Donnerstag bekanntgegeben werden.