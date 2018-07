Symbolbild: Parkverbotsschild in den USA. Quelle: imago

Nach 44 Jahren mit einem schlechten Gewissen hat ein Falschparker in den USA seinen Strafzettel doch noch beglichen. Vergangene Woche sei ein Brief mit fünf Dollar eingegangen, teilte die Polizei in Minersville in Pennsylvania mit.



In einem beigefügten Schreiben habe ein gewisser Dave versichert, immer vorgehabt zu haben, das Knöllchen zu bezahlen. Er habe es aber mehr als 40 Jahre mit sich herumgetragen. Er bitte um Verständnis, dass er keine weiteren Informationen preisgebe. Auf dem Absender stand: "Fühle mich schuldig."