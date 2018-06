Ex-Staatschef Raul Castro im Parlament. Quelle: Marcelino Vazquez Hernandez/ACN/dpa

Kuba will seine über 40 Jahre alte kommunistische Verfassung reformieren. Ex-Staatschef Raul Castro (86) soll den Reformausschuss leiten, wie aus einer Sondersitzung des kubanischen Parlaments hervorging. Castro hatte erst im April das Amt an seinen Nachfolger Miguel Diaz-Canel (58) nach zwölf Jahren an der Macht übergeben.



Erwartet wird, dass die neue Verfassung unter anderem einige der marktwirtschaftlichen Reformen gesetzlich verankert, etwa durch Anerkennung des Privateigentums.