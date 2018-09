Bohrinsel in der Nordsee. Symbolbild Quelle: Carsten Rehder/dpa

Nach mehr als 80 Jahren gibt Dänemark die Suche nach Öl und Gas auf Land und in den Küstengewässern auf. "Wir sagen jetzt klar, dass Öl- und Gasexploration an Land der Vergangenheit angehört", teilte Energieminister Lars Lilleholt mit.



In der Nordsee, weit entfernt von der dänischen Küste, solle aber weiter gebohrt werden. Dort seien die Chancen größer, bedeutende Ölmengen zu finden. Die Regierung reagiert damit auf Proteste aus der Bevölkerung.