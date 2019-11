Afghanische Soldaten in Kabul. Archivbild

Nach über drei Jahren Gefangenschaft in den Händen der militant-islamistischen Taliban sind zwei Professoren der Amerikanischen Universität in Kabul wieder frei. Das bestätigten australische Regierungsvertreter. Es handelt sich um den Australier Timothy Weeks und den US-Staatsbürger Kevin King.



Im Gegenzug wurden drei hochrangige Taliban-Mitglieder freigelassen. Der Gefangenenaustausch zwischen Taliban und der afghanischen Regierung löste in Afghanistan Hoffnungen auf weitere Schritte im Friedensprozess aus.