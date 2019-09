Gerade süße Aromen stehen im Verdacht, zum Dampfen zu verführen.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will aromatisierte E-Zigaretten verbieten. Trump kündigte im Weißen Haus in Washington "sehr strenge" Vorschriften an. Gesundheitsminister Alex Azar sagte, eine Richtlinie werde derzeit erarbeitet, die die aromatisierten Produkte vom Markt verbannen soll.



Trump bezeichnete das Rauchen von E-Zigaretten als "großes Problem". Es sei ein "riesiges Geschäft" geworden. Zuletzt waren mehrere Todesfälle in den USA bekannt geworden, die auf den Gebrauch von E-Zigaretten zurückgehen.