Die britische Zeitung "Mail on Sunday" hatte die eigentlich für das Außenministerium in London bestimmten diplomatischen Berichte am Sonntag publik gemacht. Wer die Dokumente durchstach, war zunächst unklar. In den kommenden Tagen sollen interne Untersuchungen eingeleitet werden.



In einer der Memos schrieb Darroch laut dem Bericht der "Mail on Sunday": "Wir glauben nicht unbedingt, dass diese Regierung substanziell normaler werden wird, weniger dysfunktional, weniger unberechenbar; weniger gespalten, weniger diplomatisch ungeschickt und unfähig." In Memos beschrieb Darrochs zudem die Iran-Politik des US-Präsidenten als "sprunghaft, chaotisch". Trump war im vergangenen Jahr aus dem zäh ausgehandelten Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen, das das Land an der Entwicklung einer Nuklearbombe hindern soll. Der Schritt sorgte gerade bei europäischen Verbündeten der USA für Frust. In den vergangenen Wochen schienen die USA sogar am Rande eines bewaffneten Konflikts mit Teheran zu stehen.