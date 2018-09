Der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Wolfgang Kubicki. Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) hat sich gegen Kritik an seinen Vorwürfen gegen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wegen der ausländerfeindlichen Übergriffe in Chemnitz gewehrt. "Ich habe nichts Grenzwertiges gesagt", sagte er der "Rhein-Neckar-Zeitung". Er müsse sich bei der Kanzlerin nicht entschuldigen.



Kubicki hatte angesichts der rechtsextremen Ausschreitungen in Chemnitz gesagt: "Die Wurzeln für die Ausschreitungen liegen im "Wir schaffen das" von Kanzlerin Angela Merkel."